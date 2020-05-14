Турецкий футболист сознался в убийстве пятилетнего сына Страшная история произошла в городе Бурса.

Джевхет Токташ, защитник клуба «Бурса Йылдырым» из региональной турецкой любительской лиги, сознался в убийстве своего пятилетнего сына. Об этом сообщает Goal.com, ссылаясь на публикации турецких СМИ.

23 апреля Токташ доставил своего сына Касима в больницу с кашлем и высокой температурой. Оба были отправлены на карантин, поскольку у них были обнаружены симптомы коронавируса.

Через несколько часов отец позвал врачей в палату мальчика, сообщив, что у ребенка проблемы с дыханием. Касима доставили в реанимационное отделение, однако спасти его жизнь не удалось. В качестве причины смерти были указаны осложнения из-за COVID-19.

Спустя 11 дней Токташ пришел в прокуратуру и сознался в убийстве. Он заявил, что никогда не любил сына и задушил его подушкой. Когда ребенок перестал двигаться, убийца позвал врачей в палату, чтобы отвести от себя подозрения.

В прошлом 32-летний Токташ выступал за различные турецкие профессиональные клубы и провел семь матчей в турецкой суперлиге.