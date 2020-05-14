Во Франции сообщили, что Жиго может перейти в «Лион» Такой информацией располагает L'Équipe.

Защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго привлек внимание французского «Лиона».

Согласно источнику, руководство «львов» собирается усилить оборону в летнее межсезонье, а футболист красно-белых является одним из главных претендентов на трансфер.

Напомним, 26-летний Жиго перебрался в «Спартак» летом 2018 года. Он был куплен у бельгийского «Гента» за восемь млн евро.

В текущем сезоне француз отыграл 26 матчей, забил четыре гола и отдал один голевой пас.

Добавим, что его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2022 года.