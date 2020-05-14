Карпин – о возобновлении РПЛ: Будет огромное количество травм - Советский спорт
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14 мая 2020 12:56ФутболГичунцев Артур

Карпин – о возобновлении РПЛ: Будет огромное количество травм

По информации СМИ, РФС объявит о своем решение по чемпионату 15 мая.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном возобновлении РПЛ.

«Насколько я понимаю, РФС и РПЛ взяли регламент в Германии. Теперь они пытаются перебросить его на нас.

Какая будет готовность команды к возобновлению чемпионата? Смотря сколько недель будет на тренировки. Три или четыре недели – уже есть разница. Пять или три недели. Но понятно, что на 100% готовыми футболисты не будут. Играть они смогут, давать результат какой-то смогут. Но будет огромное количество травм – 100%. Все связки, сухожилия после простоя будут страдать. То есть травм будет много», – сказал Карпин YouTube-каналу Василия Уткина.

Напомним, чемпионат России, как и ряд других лиг, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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