Карпин – о возобновлении РПЛ: Будет огромное количество травм По информации СМИ, РФС объявит о своем решение по чемпионату 15 мая.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном возобновлении РПЛ.

«Насколько я понимаю, РФС и РПЛ взяли регламент в Германии. Теперь они пытаются перебросить его на нас.

Какая будет готовность команды к возобновлению чемпионата? Смотря сколько недель будет на тренировки. Три или четыре недели – уже есть разница. Пять или три недели. Но понятно, что на 100% готовыми футболисты не будут. Играть они смогут, давать результат какой-то смогут. Но будет огромное количество травм – 100%. Все связки, сухожилия после простоя будут страдать. То есть травм будет много», – сказал Карпин YouTube-каналу Василия Уткина.

Напомним, чемпионат России, как и ряд других лиг, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.