Андрей Шевченко: Не буду скрывать, моя цель – возглавить «Милан» Он выступал за «россонери» с 1999 по 2009 год.

Бывший форвард «Милана» Андрей Шевченко изъявил желание стать главным тренером красно-черных.

Отметим, что в данный момент специалист работает у руля сборной Украины. Под его руководством коллектив вышел на чемпионат Европы, который состоится в 2021 году.

«Конечно, я хотел бы возглавить «Милан», потому что этот клуб навсегда останется в моем сердце. Я люблю его фанатов. Не буду скрывать, это моя цель, однако, сейчас все мои мысли связаны со сборной Украины», – приводит слова Шевченко Sky Sport Italia.

В составе «Милана» Шевченко провел 322 матча и забил 175 голов, выиграв пять трофеев, в том числе чемпионат Италии, а также Лигу чемпионов.