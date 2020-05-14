Андрей Шевченко: Не буду скрывать, моя цель – возглавить «Милан»

Бывший форвард «Милана» Андрей Шевченко изъявил желание стать главным тренером красно-черных.
Отметим, что в данный момент специалист работает у руля сборной Украины. Под его руководством коллектив вышел на чемпионат Европы, который состоится в 2021 году.
«Конечно, я хотел бы возглавить «Милан», потому что этот клуб навсегда останется в моем сердце. Я люблю его фанатов. Не буду скрывать, это моя цель, однако, сейчас все мои мысли связаны со сборной Украины», – приводит слова Шевченко Sky Sport Italia.
В составе «Милана» Шевченко провел 322 матча и забил 175 голов, выиграв пять трофеев, в том числе чемпионат Италии, а также Лигу чемпионов.
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