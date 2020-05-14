Тарасов – о зарплатах футболистов: Они не просто так получают деньги - Советский спорт
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14 мая 2020 15:05ФутболГичунцев Артур

Тарасов – о зарплатах футболистов: Они не просто так получают деньги

Об этом он заявил YouTube-каналу «Алена, блин».

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов высказался об уровне зарплат в современном футболе.

«Я не считаю, что они просто так получают. Одни травмы, одни тренировки… Спорт – тяжелейший вид. Я с пяти лет начал заниматься, сначала каратэ, ну, и вот так дошел до нынешнего времени. За все это время у меня было 12 операций. Ну, это мне так не повезло. Или, наоборот, повезло. Не знаю, как правильно здесь рассудить правильно.

Я буду на стороне футболистов. Мы не воруем эти деньги. Такие условия создали. Мы в чем виноваты? Нам предлагают – мы подписываем. Зарабатываем, но тратим свое здоровье. Наверное, может быть обидно другим видам спорта, где меньше зарабатывают», – сказал футболист казанского клуба.

33-летний Тарасов – воспитанник «Спартака». Также в его карьере были «Томь», ФК «Москва» и «Локомотив». В составе сборной России он провел восемь матчей и забил один гол.

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