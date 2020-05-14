Тарасов – о зарплатах футболистов: Они не просто так получают деньги

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов высказался об уровне зарплат в современном футболе.
«Я не считаю, что они просто так получают. Одни травмы, одни тренировки… Спорт – тяжелейший вид. Я с пяти лет начал заниматься, сначала каратэ, ну, и вот так дошел до нынешнего времени. За все это время у меня было 12 операций. Ну, это мне так не повезло. Или, наоборот, повезло. Не знаю, как правильно здесь рассудить правильно.
Я буду на стороне футболистов. Мы не воруем эти деньги. Такие условия создали. Мы в чем виноваты? Нам предлагают – мы подписываем. Зарабатываем, но тратим свое здоровье. Наверное, может быть обидно другим видам спорта, где меньше зарабатывают», – сказал футболист казанского клуба.
33-летний Тарасов – воспитанник «Спартака». Также в его карьере были «Томь», ФК «Москва» и «Локомотив». В составе сборной России он провел восемь матчей и забил один гол.
Массовое бегство от Тутберидзе – миф. У нее и по шесть человек уходило После перехода Александры Трусовой к Евгению Плющенко поднялась мощная волна слухов, что школу Этери Тутберидзе покидают и другие фигуристы. 14.05.2020 11:00 Фигурное катание Тигай Лев Гэтжи поставил жирную точку. Пять лет противостояния Хабиба и Тони – псу под хвост 10 мая на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США) Джастин Гэтжи выступил киллером исторического противостояния между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. 13.05.2020 15:00 ММА Ващенко Сергей Был чемпион – а стал новичок. Тренировал ли Плющенко звезд до Трусовой? Все обсуждают решение Александры Трусовой уйти от Этери Тутберидзе. Но не пора ли взглянуть на это с точки зрения нового тренера фигуристки Евгения Плющенко? 09.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Вслед за АХЛ перед вирусом капитулировал Нью-Йорк. Нет, пока – не «Рейнджерс» Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин рассуждает о влиянии коронавируса на НХЛ. 13.05.2020 17:00 Хоккей Славин Виталий Как Щербакова «ушла» от Тутберидзе вслед за Трусовой На персональной странице российской фигуристки Анны Щербаковой появилось сообщение о том, что она покидает группу Этери Тутберидзе. Однако поклонники чемпионки страны переживали недолго. 12.05.2020 11:00 Фигурное катание Сергеев Иван Новые «расценки» на прыжки от ISU. Разбираемся, что изменилось Международный союз конькобежцев утвердил правила одиночного и парного катания на следующий сезон. По сравнению с минувшим там есть несколько отличий. 12.05.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Охота на звезд английского футбола продолжается. Теперь избили и ограбили игрока Моуринью Рассказываем подробности вооруженного ограбления атакующего полузащитника сборной Англии и «Тоттенхэма» Деле Алли. 14.05.2020 10:30 Футбол Сергеев Иван И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег Николай Наумов: Семина убирают, потому что Кикнадзе нужен послушный тренер, а не капризный старичок Бывший президент «Локомотива» прокомментировал сообщения о том, что до 15 мая Юрия Семина на посту главного тренера должен сменить серб Марко Николич.
13.05.2020 21:00 Футбол Григорьевская Юлия Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван