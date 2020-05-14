Головин стал участником социального проекта, надев красно-белую маску (фото) В чемпионате России он выступал за московский ЦСКА.

Полузащитник «Монако» Александр Головин принял участие в социальном проекте клуба, о чем сообщает пресс-служба сборной России.

В официальном Instagram-аккаунте команды выложили фотографию игрока, где он изображен в красно-белой маске.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 14 Май 2020 в 4:01 PDT

Напомним, 23-летний хавбек был куплен у ЦСКА летом 2018 года. Сумма сделки составила 30 млн евро.

В минувшем сезоне он провел 30 матчей, забил три гола и отдал четыре голевых передачи.