Головин стал участником социального проекта, надев красно-белую маску (фото) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 мая 2020 15:19ФутболГичунцев Артур

Головин стал участником социального проекта, надев красно-белую маску (фото)

В чемпионате России он выступал за московский ЦСКА.

Полузащитник «Монако» Александр Головин принял участие в социальном проекте клуба, о чем сообщает пресс-служба сборной России.

В официальном Instagram-аккаунте команды выложили фотографию игрока, где он изображен в красно-белой маске.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

Напомним, 23-летний хавбек был куплен у ЦСКА летом 2018 года. Сумма сделки составила 30 млн евро.

В минувшем сезоне он провел 30 матчей, забил три гола и отдал четыре голевых передачи.

Возвращение в лихие 90-е. Кризис заставит российских футболистов бежать за рубеж А пока этого не произошло, вспоминаем армию российских легионеров, наводнивших испанский чемпионат в конце прошлого века. Может, повторим? 14.05.2020 10:00 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
Карпин – о возобновлении РПЛ: Будет огромное количество травм Фанатские объединения выступили против возобновления сезона без зрителей «Барселона» готова продать Дембеле за 60 миллионов евро
Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег
Как Щербакова «ушла» от Тутберидзе вслед за Трусовой На персональной странице российской фигуристки Анны Щербаковой появилось сообщение о том, что она покидает группу Этери Тутберидзе. Однако поклонники чемпионки страны переживали недолго. 12.05.2020 11:00 Фигурное катание Сергеев Иван
UFC Fight Night 171. Что смотреть кроме боя Орловского? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет 13 мая в Джексонвилле. 12.05.2020 23:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Рейтинг наездов. Панарин и коррупция, подзатыльник «Крыльям» от Кремля, «автомат» Уткина Герои нашего хит-парада несколько поумерили свой пыл за последнюю неделю – очевидно, вышли на плато. Но коронавирусное обострение все еще продолжается. 13.05.2020 23:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Как Киев осчастливил всю Россию. 45 лет легендарной победе команды Лобановского 14 мая 1975 года киевское «Динамо» Лобановского принесло стране первый клубный евротрофей: в финале Кубка кубков был разгромлен «Ференцварош». 14.05.2020 12:00 Футбол Волохов Юрий
Плющенко идет ва-банк. Почему он рискует больше, чем Трусова?  Продолжаем тему перехода «королевы четверных» Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к новому тренеру Евгению Плющенко.  10.05.2020 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Вслед за АХЛ перед вирусом капитулировал Нью-Йорк. Нет, пока – не «Рейнджерс» Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин рассуждает о влиянии коронавируса на НХЛ. 13.05.2020 17:00 Хоккей Славин Виталий
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
Девочки, не ссорьтесь! Как повздорили Тарасова и Роднина и как нам помирить их Главный редактор «Советского спорта» – об очередном громком скандале последних суток. 14.05.2020 15:30 Фигурное катание Яременко Николай
Новости
16:43 Футбол «Локомотив» объявил об отставке Семина и назначении Николича
16:40 Футбол УЕФА хотел бы получить как можно больше информации по возобновлению чемпионатов к 25 мая
16:24 Футбол Сезон в УПЛ возобновится 30 мая, все матчи пройдут без зрителей
16:15 Легкая атлетика Мария Ласицкене: Решение ВФЛА скинуть оплату взноса на спортсменов неверное
15:52 Футбол Агент Жиго – об интересе «Лиона»: Это просто слухи
15:43 Футбол Кавани, Мертенс и Видаль – в списке трансферных целей «Интера»
15:30 ММА «Вся страна переживает за тебя». Гаджиев поддержал отца Нурмагомедова
15:19 Футбол Головин стал участником социального проекта, надев красно-белую маску (фото)
15:05 Футбол Тарасов – о зарплатах футболистов: Они не просто так получают деньги
14:47 Футбол СМИ: «Трабзонспор» проявляет интерес к Мельгарехо
14:35 Футбол «Бавария» и «Манчестер Сити» не могут согласовать трансфер Сане
14:16 Футбол Андрей Шевченко: Не буду скрывать, моя цель – возглавить «Милан»
14:00 Бокс Холифилд бросил вызов Тайсону
13:40 Хоккей Виталий Давыдов: Прошедший сезон КХЛ показал масштаб таланта Шипачева
13:25 ММА «Он настоящий преподаватель». Тактаров поддержал отца Нурмагомедова
13:10 Формула-1 Сайнс стал гонщиком «Феррари»
12:56 Футбол Карпин – о возобновлении РПЛ: Будет огромное количество травм
12:40 Формула-1 Даниэль Риккардо: Хочу завершить в «Рено» на высокой ноте
12:25 Формула-1 «Макларен» подписал контракт с Риккардо. Он займет место Сайнса
12:14 ММА Источник: Отец Хабиба занимался зарядкой несмотря на запрет врачей
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика