Агент Жиго – об интересе «Лиона»: Это просто слухи Французский футболист выступает за московский клуб с 2018 года.

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самюэля Жиго, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Лиона».

«Это все просто слухи. Самюэль – игрок «Спартака», – приводит слова агента Sport24.ru.

Напомним, 26-летний Жиго перебрался в «Спартак» летом 2018 года. Он был куплен у бельгийского «Гента» за восемь млн евро.

В текущем сезоне француз отыграл 26 матчей, забил четыре гола и отдал один голевой пас.

Добавим, что его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2022 года.