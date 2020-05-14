Сезон в УПЛ возобновится 30 мая, все матчи пройдут без зрителей Украинская премьер-лига приняла решение возобновить чемпионат 30 мая.

Как сообщает пресс-служба киевского «Динамо», все оставшиеся матчи сезона пройдут при пустых трибунах.

Напомним, до перерыва на карантин, связанного с пандемией коронавируса, в УПЛ были сыграны 23 тура.