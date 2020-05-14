«Локомотив» объявил об отставке Семина и назначении Николича

Совет директоров «Локомотива» назначил Марко Николича на пост главного тренера основной команды клуба.

Как сообщает пресс-служба московской команды, кандидатура сербского специалиста была утверждена единогласным решением.

Отмечается, что Николич приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года.

«Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в ФК «Локомотив», - говорится в сообщении клуба, опубликованном на официальном сайте команды.

Напомним, что 73-летний Семин в четвертый раз в своей тренерской карьере возглавил «Локомотив» 26 августа 2016 года. В сезоне-2017/18 московская команда под его руководством после 14-летнего перерыва стала чемпионом России, а также стала обладателем Кубка и Суперкубка страны.