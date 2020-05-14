Анатолий Мещеряков: В новых реалиях «Локомотиву» придется рассчитывать на собственные ресурсы Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о задачах, которые будут стоять перед новым главным тренером команды Марко Николичем.

- Несмотря на очень тяжелую ситуацию, которая впереди нас всех ждет, мы можем говорить о том, что «Локомотив» должен играть в Европе. Совет директоров считает что, и я уже об этом говорил выше, что в новых реалиях прежде всего придется рассчитывать на собственные ресурсы. Николич был выбран, помимо всего прочего, из-за того, что он умеет работать с молодыми футболистами, - цитирует Мещерякова «РИА Новости».

В четверг стало известно, что совет директоров «Локомотива» единогласно принял решение утвердить с 1 июня 2020 года кандидатуру Николича на пост главного тренера основной команды. На этой должности специалист сменит Семина.

Николич ранее работал с сербскими командами «Рад», «Войводина» и «Партизан», который под руководством специалиста стал чемпионом Сербии в сезоне-2016/17 и обладателем Кубка страны 2017 года. Кроме этого Николич возглавлял словенскую «Олимпию» и венгерский «Фехервар», с которым стал чемпионом Венгрии сезона-2017/18 и обладателем Кубка страны 2019 года.

Отметим, что с момента увольнения из «Фехервара» в ноябре 2019 года специалист оставался без работы.