Михаил Гершкович: Решение «Локомотива» не продлевать контракт с Семиным - не объяснимый поступок

- После такого известия у меня нет слов просто. На мой взгляд, это ничем не объяснимый поступок. Руководство «Локомотива» обязательно должно рассказать о причинах такого серьезного шага, - цитирует Гершковича ТАСС.
В четверг стало известно, что совет директоров «Локомотива» единогласно принял решение утвердить с 1 июня 2020 года кандидатуру Николича на пост главного тренера основной команды. На этой должности специалист сменит Семина, который покинет московский клуб 31 мая в связи с окончанием срока контракта.
Напомним, что 73-летний Семин в четвертый раз в своей тренерской карьере возглавил «Локомотив» 26 августа 2016 года. Московская команда под его руководством после 14-летнего перерыва стала чемпионом России (сезон-2017/18), дважды становилась обладателем Кубка России (2016/17, 2018/19) и один раз Суперкубка страны (2019).
На момент приостановки сезона «Локомотив» занимал вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков.
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