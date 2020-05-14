Игуаин завтра вернется в Италию Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин сегодня вылетит из Аргентины в Италию.

По информации Football Italia, Игуаину было дано разрешение на дополнительное время вне команды по личным причинам. Форвард должен вернуться завтра утром после ночного полета из Буэнос-Айреса.

Напомним, что Игуаин вернулся в Аргентину в тот момент, когда закончился его двухнедельный карантинный период, чтобы побыть со своей матерью, которая борется с раком. Ожидалось, что форвард вернется в Италию в конце апреля