Дмитрий Селюк: За Семина ни один игрок «Локомотива» не вступился Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал решение «Локомотива» не продлевать соглашение с Юрием Семиным.

- Если бы так поступили в «Манчестер Юнайтед» с Фергюсоном, вся команда встала бы за него. А здесь ни один игрок не вступился. Да, у них есть контракты, они боятся последствий. Раз боятся, значит, никогда ничего не достигнут. Раз переживают за карьеру, то попали в команду полуслучайно. Им жить с этим. Каждое утро смывать пятна этого позора, - цитирует Селюка «РИА Новости».

Ранее стало известно, что совет директоров «Локомотива» единогласно принял решение утвердить с 1 июня 2020 года кандидатуру Николича на пост главного тренера основной команды. На этой должности специалист сменит Семина, который покинет московский клуб 31 мая в связи с окончанием срока контракта.

Напомним, что на момент приостановки сезона «Локомотив» занимал вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков.