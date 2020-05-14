«Спасибо за все, Юрий Палыч! #Legend». Антон Миранчук попрощался с Семиным Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным, который 31 мая покинет свой пост в связи с истечением срока контракта.

«Спасибо за все, Юрий Палыч! Вы отличный человек, и отличный тренер! #Legend», - написал хавбек в своем «инстаграме».

В четверг стало известно, что совет директоров «Локомотива» единогласно принял решение утвердить с 1 июня 2020 года кандидатуру Николича на пост главного тренера основной команды. На этой должности специалист сменит Семина, который покинет московский клуб 31 мая в связи с окончанием срока контракта.

Напомним, что 73-летний Семин в четвертый раз в своей тренерской карьере возглавил «Локомотив» 26 августа 2016 года. Московская команда под его руководством после 14-летнего перерыва стала чемпионом России (сезон-2017/18), дважды становилась обладателем Кубка России (2016/17, 2018/19) и один раз Суперкубка страны (2019).