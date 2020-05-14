Семин отказался от должности почетного главного тренера «Локомотива» Наставник «Локомотива» Юрий Семин отказался остаться в команде на должности почетного тренера.

«Ответил отказом», - цитирует Семина «РИА Новости».

В четверг, 14 мая, стало известно, что совет директоров «Локомотива» принял решение не продлевать рассчитанный до 31 мая контракт с Семиным. С 1 июня столичную команду возглавит сербский специалист Марко Николич.

Позже председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что московский клуб предложил Семину остаться в команде на должности почетного главного тренера.

Напомним, что на момент приостановки сезона, связанного с пандемией коронавируса, «Локомотив» занимал вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков.