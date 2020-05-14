Виталий Мутко: Все победы «Локомотива» связаны с Семиным Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал решение «Локомотива» не продлевать контракт с Юрием Семиным.

- Семин - это целая эпоха в футболе. Мы с ним в сборной прошли тяжелейший период. Я его уважаю, мы столько лет знакомы. С ним связаны все победы «Локомотива», - цитирует Мутко ТАСС.

В четверг стало известно, что совет директоров «Локомотива» единогласно принял решение утвердить с 1 июня 2020 года кандидатуру Николича на пост главного тренера основной команды. На этой должности специалист сменит Семина, который покинет московский клуб 31 мая в связи с окончанием срока контракта.

Напомним, что Семин возглавлял «Локомотив» с 2016 года, также он работал в московском клубе с 1986 по 1990 гг., с 1992 по 2005 гг. и с 2009 по 2010 гг. За это время 73-летний специалист выиграл с московской командой три чемпионства (2002, 2004, 2017/18), шесть Кубков России (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2016/17, 2018/19), три Суперкубка страны (2003, 2005, 2019).