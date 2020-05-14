Евгений Ловчев: Без Семина «Локо» покатится вниз - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 мая 2020 20:18ФутболВолохов Юрий

Евгений Ловчев: Без Семина «Локо» покатится вниз

«Локомотив» отправил в отставку Семина.

Постоянный автор «Советского спорта» прокомментировал уход Юрия Семина из «Локомотива».

«Локомотив» опять наступает на те же грабли, – считает Ловчев. – Вновь с Семиным расстаются не очень красиво. Когда-то размыли акции клуба, чтобы убрать Семина. Это очередная ошибка руководства. Без Семина команда покатится вниз.

Люди, не обладающие каким-либо авторитетом в футбольном мире, решили Палыча убрать. Видимо, отношения между ним и руководством дошли до точки кипения.

Только Палыч отметил день рождения, и тут такой «подарок». Я поздравлял Палыча с днем рождения, и спросил его: «Что там у тебя происходит в клубе?» И хотя мы давно дружим, он ничего плохого не сказал про своих оппонентов. Ответил только, что все вопросы к руководству.

У меня часто спрашивают, почему у Семина часто не складываются отношения с руководством. Я отвечаю: потому что он лидер, он делает результат. Не Семин должен под кого-то подстраиваться, а с ним руководители клуба должны налаживать отношения. И ведь ни один футболист про Семина плохо слова ни разу не сказал.

Про нового тренера, этого серба, ничего не могу сказать. Думаю, «Локомотив» посыплется. Посмотрим…»

Напомним, в четверг «Локомотив» объявил о том, что единогласным решением новым главным тренером клуба стал серб Марко Николич.

Як-15 взлетел выше всех. Тройка Якушев – Шадрин – Шалимов – лучшая в «Спартаке» «Советский спорт» продолжает определять лучшие звенья в истории отечественных клубов. На очереди «Спартак». 14.05.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
«Сочи» заключил однолетние контракты с Колготиным и Апальковым «Трактор» подписал контракты с Алексеевым и Рубинчиком СКА подписал двухлетний контракт с Бурдасовым
Девочки, не ссорьтесь! Как повздорили Тарасова и Роднина и как нам помирить их Главный редактор «Советского спорта» – об очередном громком скандале последних суток. 14.05.2020 15:30 Фигурное катание Яременко Николай
Рейтинг наездов. Панарин и коррупция, подзатыльник «Крыльям» от Кремля, «автомат» Уткина Герои нашего хит-парада несколько поумерили свой пыл за последнюю неделю – очевидно, вышли на плато. Но коронавирусное обострение все еще продолжается. 13.05.2020 23:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Массовое бегство от Тутберидзе – миф. У нее и по шесть человек уходило После перехода Александры Трусовой к Евгению Плющенко поднялась мощная волна слухов, что школу Этери Тутберидзе покидают и другие фигуристы.  14.05.2020 11:00 Фигурное катание Тигай Лев
Плющенко идет ва-банк. Почему он рискует больше, чем Трусова?  Продолжаем тему перехода «королевы четверных» Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к новому тренеру Евгению Плющенко.  10.05.2020 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Шейх Мансур хочет купить футбольный клуб в России. «Спартак Сити» – звучит? Рассказываем о могущественной империи City Football Group (CFG), которая может прирасти российской премьер-лигой. 14.05.2020 17:00 Футбол Зибрак Артем
Палыч, пошли их «социальный пакет» куда подальше! «Локомотив» принял решение расстаться с главным тренером и легендой клуба Юрием Семиным, предложив ему стать свадебным генералом. 14.05.2020 18:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Четыре увольнения, отказ саудитам, похвала Линекера. Резюме преемника Семина в «Локо» Рассказываем о 40-летнем Марко Николиче, который с 1 июня вступит в должность главного тренера «Локомотива». 14.05.2020 21:00 Футбол Сергеев Иван
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
Новости
21:20 Хоккей «Сочи» заключил однолетние контракты с Колготиным и Апальковым
21:07 Хоккей «Трактор» подписал контракты с Алексеевым и Рубинчиком
20:56 Хоккей СКА подписал двухлетний контракт с Бурдасовым
20:53 Хоккей «Нефтехимик» заключил однолетний контракт с Кучерявенко
20:37 Футбол Фанат «Локомотива» сжег сезонный абонемент в знак протеста против отставки Семина
20:19 Футбол Игорь Лебедев: Более нелогичного решения я, как болельщик «Локомотива», не вижу
20:18 Футбол Евгений Ловчев: Без Семина «Локо» покатится вниз
20:08 Футбол Юрий Семин: Удивлен, что Филатов не поддержал меня
19:53 Футбол Виталий Мутко: Все победы «Локомотива» связаны с Семиным
19:35 Футбол Семин отказался от должности почетного главного тренера «Локомотива»
19:23 Футбол Миранчук поблагодарил Семина в инстаграме и отключил комментарии
19:12 Футбол Дмитрий Селюк: За Семина ни один игрок «Локомотива» не вступился
18:59 Футбол Игуаин завтра вернется в Италию
18:49 Футбол Михаил Гершкович: Решение «Локомотива» не продлевать контракт с Семиным - не объяснимый поступок
18:31 Футбол Дмитрий Булыкин: Были задачи, которые Семин не смог решить
18:11 Хоккей СКА подписал двухлетний контракт с Бенгтссоном
18:00 Футбол Николай Наумов: После ухода Семина «Локомотив» скатится в середину таблицы
17:38 Футбол Анатолий Мещеряков: В новых реалиях «Локомотиву» придется рассчитывать на собственные ресурсы
17:30 Футбол Анатолий Мещеряков: Воздавая должное всему, что сделано, мы должны смотреть вперед
17:25 Футбол Руслан Нигматуллин: Не думаю, что Николичу будет легко работать после Семина
Social monitoring: How Moscow mocks quarantined patients
В больнице Белгорода коронавирус выявили у поступившего с инфарктом пациента
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
В оперштабе Карелии рассказали о новых заболевших коронавирусом
В Волгоградской области нашли еще 96 зараженных коронавирусом
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика