Евгений Ловчев: Без Семина «Локо» покатится вниз

Постоянный автор «Советского спорта» прокомментировал уход Юрия Семина из «Локомотива».

«Локомотив» опять наступает на те же грабли, – считает Ловчев. – Вновь с Семиным расстаются не очень красиво. Когда-то размыли акции клуба, чтобы убрать Семина. Это очередная ошибка руководства. Без Семина команда покатится вниз.

Люди, не обладающие каким-либо авторитетом в футбольном мире, решили Палыча убрать. Видимо, отношения между ним и руководством дошли до точки кипения.

Только Палыч отметил день рождения, и тут такой «подарок». Я поздравлял Палыча с днем рождения, и спросил его: «Что там у тебя происходит в клубе?» И хотя мы давно дружим, он ничего плохого не сказал про своих оппонентов. Ответил только, что все вопросы к руководству.

У меня часто спрашивают, почему у Семина часто не складываются отношения с руководством. Я отвечаю: потому что он лидер, он делает результат. Не Семин должен под кого-то подстраиваться, а с ним руководители клуба должны налаживать отношения. И ведь ни один футболист про Семина плохо слова ни разу не сказал.

Про нового тренера, этого серба, ничего не могу сказать. Думаю, «Локомотив» посыплется. Посмотрим…»

Напомним, в четверг «Локомотив» объявил о том, что единогласным решением новым главным тренером клуба стал серб Марко Николич.