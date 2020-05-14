Игорь Лебедев: Более нелогичного решения я, как болельщик «Локомотива», не вижу Депутат Госдумы РФ и болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев считает нелогичным решение руководства московского клуба не продлевать контракт с Юрием Семиным.

- Это безумное решение, которое могло принять руководство клуба на сегодняшний день. Более нелогичного, не укладывающегося в рамки разума, не поддающегося никакому спортивному объяснению, я как болельщик «Локомотива» не вижу.

Изначально выгонять человека, который, придя в клуб в 2016 году в третий раз, каждый год завоевывает вместе с командой трофеи - возмутительно! Я не представляю, как можно убить курицу, которая несет золотые яйца? – цитирует Лебедева NEWS.ru.

В четверг, 14 мая, стало известно, что совет директоров «Локомотива» принял единогласное решение не продлевать контракт с Семиным. С 1 июня столичную команду возглавит Николич.

На момент приостановки сезона, связанного с пандемией коронавируса, «Локомотив» занимал вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков.

Напомним, что Семин возглавлял «Локомотив» с 2016 года, также он работал в московском клубе с 1986 по 1990 гг., с 1992 по 2005 гг. и с 2009 по 2010 гг. За это время 73-летний специалист выиграл с московской командой три чемпионства (2002, 2004, 2017/18), шесть Кубков России (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2016/17, 2018/19), три Суперкубка страны (2003, 2005, 2019).