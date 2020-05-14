Валерий Овчинников: Руководство «Локомотива» совершило чистое самоубийство

- При «самостреле» в армии люди остаются живыми, здесь же руководство «Локомотива» совершило чистое самоубийство. На сегодняшний день Юрию Палычу в российском футболе нет равных. Человек вернулся в «Локомотив» и доказал, что Семин – это Семин, - приводит слова Овчинникова «РИА Новости».
В четверг стало известно, что совет директоров «Локомотива» единогласно принял решение утвердить с 1 июня 2020 года кандидатуру Николича на пост главного тренера основной команды. На этой должности специалист сменит Семина.
Напомним, что на момент приостановки сезона «Локомотив» занимал вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков
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