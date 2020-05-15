Финал Кубка России состоится 25 июля Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Сегодня, 15 мая стало известно о возобновлении РПЛ, а также Кубка России. Его финал намечен на 25 июля.

Напомним, турнир был прерван на стадии полуфинала. За выход в финал поспорят «Спартак» и «Зенит». В другой паре «Химки» сыграют против победителя матча «Шинник» – «Урал».

Также сообщается, что места проведения матчей будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации.

Добавим, что в прошлом сезоне Кубок России выиграл московский «Локомотив».