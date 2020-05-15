Сергей Прядкин: Доиграем сезон в сжатые, но разумные сроки РПЛ возобновят 21 июня.

Президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин высказался после окончания заседания исполкома РФС.

«Я рад, что мы возобновляем сезон в оптимальные для сложившейся ситуации даты – на предпоследней неделе июня. Это позволит всем футболистам подготовиться к возвращению на поле и доиграть сезон в сжатые, но разумные сроки.

Нам всем предстоит большая работа: возвращение игроков и тренеров из-за границы, подготовка к проведению матчей в непростых условиях. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность всех участников соревнований.

К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей – ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально», – сказал Прядкин пресс-службе РПЛ.

РФС также сообщил, что сезон в ФНЛ и ПФЛ завершен досрочно. Что касается Кубка России, то он вернется 21 июня, а финальный матч будет сыгран 25 июля.