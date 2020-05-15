Четвертьфинал Кубка России «Шинник» – «Урал» может состояться 24 июня на нейтральном поле

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о том, когда и где может состояться четвертьфинальный матч Кубка России «Шинник» – «Урал».
«Первый шаг сделан, дай бог, чтобы сезон возобновился, – цитирует Иванова «РИА Новости». –Скорее всего, молодежное первенство не будет продолжено. Нам сказали, что 21 июня будет матч чемпионата, 24-го – игра на Кубок России с «Шинником», а 28-го – снова чемпионат. На кубок, по идее, мы должны играть в Ярославле, придется лететь. Но пока непонятно, где будем играть, может быть, на нейтральном поле».
Изначально игра «Шинник» – «Урал» должна была пройти 4 марта в Ярославле, но матч был отменен из-за неудовлетворительного состояния газона. Встречу перенесли в Химки, назначив дату 18 марта, однако 17-го из-за пандемии коронавируса футбольный сезон в России был приостановлен.
Победитель встречи «Шинник» – «Урал» в полуфинале сыграет с «Химками».
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