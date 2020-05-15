Денис Черышев: Все игроки «Валенсии» два месяца работали с клубным психологом Российский полузащитник испанского клуба надеется на скорое возобновление сезона.

Денис Черышев в интервью пресс-службе «Валенсии» прокомментировал возобновление тренировочного процесса.

«Во время перерыва мы ежедневно тренировались дома и не прекращали работать, – рассказал Черышев. – Тренировки, которые мы сейчас проводим, очень важны для того, чтобы вернуться в нормальное состояние. В какой-то степени это похоже на предсезонную подготовку. Мы должны упорно трудиться и сохранять мотивацию. Мы все уверены, что чемпионат скоро возобновится.

В течение этих двух месяцев мы также проводили занятия с клубным психологом – как в группе, так и индивидуально. Я думаю, что мы должны быть готовы ко всем трудным ситуациям.

Придется привыкать играть при пустых трибунах. Однако мы должны сохранять веру в то, что скоро все это закончится, и мы снова сможем играть перед своими болельщиками.

Очень волнительно вновь работать с мячом на поле. Мы хотим набрать лучшие кондиции как можно скорее».

В Испании надеются, что футбольный сезон удастся возобновить 12 июня.

Чемпионат примеры был приостановлен 13 марта после 27 туров из 38. «Валенсия» занимает седьмое место, набрав 42 очка. Черышев в нынешнем сезоне сыграл в испанском чемпионате 15 матчей, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.