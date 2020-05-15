Анатолий Мещеряков: Нет ответов на многие вопросы, решение возобновить сезон выглядит кулуарным Рестарт чемпионата России назначен на 21 июня.

Сегодня исполком Российского футбольного союза принял решение о возобновлении чемпионата РПЛ с 21 июня. Ситуацию прокомментировал председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

«В целом я, конечно, за, чтобы футбол возвращался, – отметил Мещеряков в интервью «РИА Новости». – Но дьявол кроется в деталях. Может быть, нам ответят на большое количество вопросов. Только сейчас ответов нет. Я бы собрал клубы до того, пообсуждал бы. А то это выглядит несколько как кулуарное решение.

Первое – протокол мы не видели, в клубы он не рассылался. В «Локомотив» он не приходил и, соответственно, в целый ряд других клубов тоже. Что там и как написано, мы не знаем.

Второе – возобновление тренировок. У нас в разных регионах разные режимы. Значит ли это, что московские клубы не имеют права тренироваться, а клубы в других регионах уже сейчас выйдут на тренировки? Как в этих условиях соблюсти спортивный принцип? При этом у целого ряда команд иностранные игроки находятся за границей.

Третий вопрос. Глава Александр Валерьевич Дюков сказал, что если чемпионат прервется, то победителя будем выявлять по последнему сыгранному туру. А зачем начинаем?»

После 22 туров «Локомотив» занимает второе место, отставая на 9 очков от «Зенита» и опережая «Краснодар» по дополнительным показателем. 1 июня в команде сменится главный тренер. Место Юрия Семина займет серб Марко Николич.