Борис Рапопорт: Аудитория чемпионата России увеличится, люди соскучились без футбола Рестарт российского сезона назначен на 21 июня.

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал решение Российского футбольного союза возобновить чемпионат РПЛ.

«Я считаю, что это хорошая новость, – заявил Рапопорт в интервью для телеканала «360». –Надеюсь, что решение было неспонтанное и было принято на основании определенных данных, по которым можно четко понимать, что если с 1 июня команды начнут готовиться и успеют вернуть всех иностранцев (чтобы они прошли весь карантин), то, в принципе, 20 дней для подготовки достаточно.

Где будут играть, об этом сейчас не говорится. Я думаю, что если ситуация будет позволять играть на своих стадионах без зрителей, то почему бы нет. Единственный вопрос: как команды будут перемещаться по стране.

Игра без зрителя – это не тот футбол. Но я думаю, что аудитория, которая будет смотреть чемпионат России, она значительно расширится. Я предполагаю, что интерес будет большой. Люди соскучились без футбола».

Чемпионат РПЛ был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30. В турнире лидирует «Зенит», опережая «Локомотив» и «Краснодар» на 9 очков.