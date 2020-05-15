«Торпедо-БелАЗ» обыграло «Городею» и стало лидером чемпионата Белоруссии В белорусской высшей лиге стартовал девятый тур.

Матч чемпионата Белоруссии «Торпедо-БелАЗ» – «Городея» завершился со счетом 3:1.

Бразильский полузащитник автозаводцев Липе Велозо оформил дубль, отличившись на 26-й и на 53-й минутах. На 74-й сербский хавбек гостей Лазар Сайчич «размочил» счет, однако точный удар Андрея Хачатуряна на 77-й обезопасил победу «Торпедо».

Стоит отметить, что с 31-й минуты «Городея» играла вдесятером – за два предупреждения был удален полузащитник Станислав Сазонович.

«Торпедо-БелАЗ» с 18 очками по крайней мере на сутки возглавило турнирную таблицу, обойдя БАТЭ и «Слуцк», у которых по 16.

«Городея» занимает 11-е место, оставшись с 11 очками.

21 мая «Торпедо-БелАЗ» сыграет в гостях с «Неманом», а 22 мая «Городея» встретится на выезде с мозырьской «Славией».