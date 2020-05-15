Фанаты призвали немедленно распустить совет директоров «Локомотива»

В заявлении фан-движения UnitedSouth, в частности, сказано: »... Оценку тому, как вы провернули увольнение живой легенды нашего клуба, создателя современного «Локомотива», заслуженного тренера Юрия Павловича Семина, уже дала многочисленная пресса. Это позор. Мы считаем произошедшее одним из самых мерзких и необоснованных решений в истории «Локомотива»... Мы выражаем презрение «Совету директоров и менеджменту клуба». Вы очернили доброе имя «Локомотива»... Нам с вами не по пути! Мы требуем вашей отставки!»

Очевидно, что главные адресаты этого обращения - генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе и председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков. Напомним, что 14 мая было объявлено о прекращении сотрудничества с Юрием Семиным. Контракт с 73-летним специалистом «Локо» решил не продлевать и пригласил на его место малоизвестного серба Марко Николича, который вступит в обязаности с 1 июня.

Семин оставляет команду идущей на втором месте в РПЛ-2019/20. Если бы сезон был завершен досрочно, то это означало бы прямое попадание «Локо» в групповую стадию Лиги чемпионов. Однако теперь красно-зеленым предстоит побороться за путевки в ЛЧ в заключительных 8 турах чемпионата, так как 15 мая исполком РФС принял решенее доиграть чемпионат без зрителей. Дата рестарта РПЛ-2019/20 - 21 июня.