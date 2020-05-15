Мещеряков – о требованиях фанатов уволиться: Имеют право

«Ну, выпустили они это обращение – и выпустили. Имеют право», – заявил Мещеряков «Чемпионату».

Напомним, что ранее крупное объединение болельщиков «Локомотива» призвало менеджмент и совет директоров клуба уйти в отставку. В противном случае фанаты прекращают любое сотрудничество с «Локо». Поводом к таким призывам стало принятое 14 мая решение заменить Юрия Семина на Марко Николича на посту главного тренера команды, которая на момент приостановки сезона занимала в РПЛ-2019/20 второе место.

15 мая исполком РФС принял решение доиграть 8 туров премьер-лиги с 21 июня. Это означает, что команде Николича прдется бороться за путевку в Лигу чемпионов, которая могла достаться «Локо» автоматически, если бы сезон был досрочно завершен.