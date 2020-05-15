Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: Мнение клубов РФС, видимо, не интересно - Советский спорт
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15 мая 2020 20:35ФутболШарафудинов Виктор

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: Мнение клубов РФС, видимо, не интересно

Рестарт чемпионата России назначен на 21 июня.

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил о том, что Российский футбольный союз, принимая решение о возобновлении чемпионата РПЛ, не стал прислушиваться к мнению клубов.

«Разочарования нет, раз приняли такое решение, значит приняли – будем доигрывать, – отметил Айдамиров в интервью ТАСС. – Наше мнение им все равно, видимо, не интересно. Около 12 клубов написали в РПЛ письма со своей позицией, их никто не услышал, даже не собирался, видимо.

Раз приняли такое решение, будем доигрывать. Непонятно как, но будем».

Ранее Айдамиров заявлял о том, что не менее 10 клубов выступают за досрочное завершение сезона и обратились в премьер-лигу с таким предложением.

После 22 туров «Ахмат» занимает последнее 16-е место, на 3 очка отставая от идущего на 14-й строчке «Рубина».

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