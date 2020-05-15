Спортивный директор «Балтики»: Об низшие лиги вытерли ноги в очередной раз Исмаил Ибрагимов недоволен тем, что количество участников турнира ФНЛ может быть увеличено.

Спортивный директор калининградской «Балтики» Исмаил Ибрагимов выразил недовольство по поводу решений о досрочном завершении сезона в ФНЛ и ПФЛ. Из футбольной национальной лиги не должен вылететь никто, кроме «Армавира» и «Луча», которые не выступят в следующем сезоне из-за финансовых проблем.

Вот, что написал Ибрагимов в твиттере:

«Я не понимаю, почему об низшие лиги вытерли ноги в очередной раз? Исходя из информации на сайте ФНЛ, получается, что в теории сезон в лиге могут начать 23 команды (минус «Луч» и «Армавир»), 46 туров вместо 40, имея на это меньше времени, чем обычно.

Иногда мне кажется, что некоторые люди думают, что за пределами РПЛ нет футбола. Что всем остальным нужно просто подстраиваться под то, что решили большие чиновники из РФС».

Сезон в ФНЛ завершен досрочно. «Балтика» заняла седьмое место, набрав в 27 турах 43 очка.