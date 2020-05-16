Слуцкий – об уходе Семина: Возмущает, прежде всего, как это сделано Клуб объявил о расставании со специалистом 14 мая.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал уход Юрия Семина с должности наставника «Локомотива».

«Меня возмущает, прежде всего, как это сделано. Не сам факт, потому что тренеров меняют и мы всегда первая жертва любых обстоятельств, это правила игры, мы выбрали эту профессию. Но меня возмущало, как когда-то «Кубань» рассталась с Гончаренко, и я активно выступал на этот счет, какие формулировки делались. И здесь, когда условно говорится, что за комментариями обращайтесь к известному инсайдеру, а на следующий день клуб официально выпускает пресс-релиз…

Причем независимо от того, на мой взгляд, заслужил тренер, а Юрия Палыч не просто заслужил, а заслужил, как никто, уважения, огромных почестей своим результатом и преданностью клубу. Надо пытаться сделать хотя бы попытки для того, чтобы расставания прошли максимально безболезненно, учитывая трагичность и всю сложность ситуации», – сказал Слуцкий в интервью комментатору «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну.

Семин работал с командой в разные годы. Под его руководством красно-зеленые три раза выигрывали чемпионат России и шесть раз Кубок страны.

Добавим, что с 1 июня 2020 года новым главным тренером «Локомотива» станет сербский специалист Марко Николич.