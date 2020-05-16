Александр Кержаков: Есть опасения, что длительная пауза приведет к серьезным травмам среди игроков - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 мая 2020 17:41Футбол

Александр Кержаков: Есть опасения, что длительная пауза приведет к серьезным травмам среди игроков

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков считает, что возобновление сезона в РПЛ может привести к серьезным травмам у футболистов.

- Есть опасения, что длительная пауза приведет к серьезным травмам. На мой взгляд, текущий сезон лучше было бы завершить и спокойно готовиться к следующему, - цитирует Кержакова RT.

Ранее подобные опасения высказывал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Напомним, что на заседании исполкома РФС, которое состоялось в пятницу, 15 мая, было принято решение возобновить сезон-2019/20 с 21 июня 2020 года и провести оставшиеся матчи российской премьер-лиги и Кубка страны. Согласно решению РФС в связи с текущей эпидемической обстановкой все оставшиеся встречи сезона пройдут при пустых трибунах.

Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
Рурское дерби и возвращение Левандовски. Расписание матчей и расклады 26-го тура бундеслиги Большой европейский футбол жив! 16 – 18 мая пройдут 9 игр немецкого чемпионата, который возобновляется после пандемии. 16.05.2020 12:44 Футбол Зибрак Артем
UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Трусова вспомнила момент, когда ее жизнь остановилась 15-летняя звезда фигурного катания Александра Трусова продолжила комментировать свой уход от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 15.05.2020 21:01 Фигурное катание Сергеев Иван
Еще по теме:
Академия Плющенко будет сотрудничать с хореографами Большого театра Александра Трусова – о Тутберидзе: У меня еще будет возможность подарить великому тренеру цветы Трусова опубликовала пост, в котором объяснила переход к Плющенко
Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
Евгений Левченко: Знаю геев среди футболистов и судей, но они не обязаны об этом кричать Бывший полузащитник сборной Украины, возглавляющий футбольный профсоюз Нидерландов, в прямом эфире инстаграма Марии Командной не стал лезть за словом в карман. 16.05.2020 07:36 Футбол Григорьевская Юлия
Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван
Рейтинг наездов. Панарин и коррупция, подзатыльник «Крыльям» от Кремля, «автомат» Уткина Герои нашего хит-парада несколько поумерили свой пыл за последнюю неделю – очевидно, вышли на плато. Но коронавирусное обострение все еще продолжается. 13.05.2020 23:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Депутат Госдумы ставит в пример НХЛ, но предлагает государству финансировать профессионалов КХЛ Хоккейный обозреватель «Советского спорта» вновь призывает государство отказаться от финансирования профессионального спорта. 14.05.2020 18:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
18:59 Футбол Александер Чеферин: Футбол должен вернуть жизнь на привычный уровень
18:40 Футбол Ханс-Дитер Флик: В матче против «Униона» мы должны проявить характер
18:25 Футбол «Лейпциг» на своем поле не смог обыграть «Фрайбург»
18:20 Футбол Дубль Геррейру помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Шальке
17:55 Футбол Александр Медведев: Будем обсуждать продление контрактов после решения правительства
17:46 Футбол Норвежец Холанд повторил 55-летний рекорд немецкого футбола
17:41 Футбол Александр Кержаков: Есть опасения, что длительная пауза приведет к серьезным травмам среди игроков
17:26 Футбол Андрей Тихонов: Потери очков в первых турах могут стать роковыми для «Краснодара» и «Ростова»
17:10 Футбол Холанд забил первый гол после возобновления чемпионата Германии
16:51 Хоккей СКА официально обменял Плотникова в «Амур»
16:37 Футбол Андрей Червиченко: Покупка Соболева обернется для «Спартака» выброшенными на ветер деньгами
16:20 Футбол Ролан Гусев: ЦСКА навяжет борьбу «Локомотиву» с «Краснодаром»
16:05 Футбол Андрей Червиченко: Не случись пандемии, «Спартак» выше шестого места не поднялся бы
15:50 Футбол Полузащитник «Ювентуса» Рабьо хочет перейти в «Эвертон»
15:37 Футбол Леонид Слуцкий: Мы начнем важнейшие семь туров в полуслепую
15:17 Футбол «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив» ведут борьбу за игрока «Метца»
14:59 ММА Глава UFC Уайт прошел тест на коронавирус (видео)
14:42 Футбол Слуцкий – об уходе Семина: Возмущает, прежде всего, как это сделано
14:22 Футбол Опубликована фотография новой формы «Реала»
Unnoticed sensation: Russian scientists unraveled the mystery of Saturn's rings
Большой рост: озвучены свежие данные по COVID-19 в России
Первая смерть от ковида, цинковые гробы, сдвинутые ЕГЭ: итоги недели в Карелии
На 16 мая заболели коронавирусом еще 45 жителей Тюменской области
Прокурор Ставрополья Александр Лоренц за год стал в два раза богаче
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика