Александр Кержаков: Есть опасения, что длительная пауза приведет к серьезным травмам среди игроков Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков считает, что возобновление сезона в РПЛ может привести к серьезным травмам у футболистов.

- Есть опасения, что длительная пауза приведет к серьезным травмам. На мой взгляд, текущий сезон лучше было бы завершить и спокойно готовиться к следующему, - цитирует Кержакова RT.

Ранее подобные опасения высказывал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Напомним, что на заседании исполкома РФС, которое состоялось в пятницу, 15 мая, было принято решение возобновить сезон-2019/20 с 21 июня 2020 года и провести оставшиеся матчи российской премьер-лиги и Кубка страны. Согласно решению РФС в связи с текущей эпидемической обстановкой все оставшиеся встречи сезона пройдут при пустых трибунах.