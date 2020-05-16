Александер Чеферин: Футбол должен вернуть жизнь на привычный уровень

- В принципе мы доверяем немцам. Мы думаем, что их власти очень серьезны. Я считаю, что это хороший знак. Вы знаете, это не только футбол. Речь идет о людях, страдающих депрессией, потому что мы заперты, потому что существует так много неопределенности. А футбол возвращает жизнь на привычный уровень.
Футбол приносит позитивную энергию. Быть дома легче, если ты можешь смотреть спортивные соревнования. Это отличное проявление сотрудничества между немецкой лигой и правительством Германии, и надеюсь, что оно будет очень успешным, - цитирует главу УЕФА beIN Sports.
Добавим, что сегодня матчами 26-го тура бундеслиги возобновился чемпионат Германии, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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