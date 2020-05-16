Джанфранко Дзола: Я верю, что футбол может выступать в качестве формы терапии - Советский спорт
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16 мая 2020 21:06Футбол

Джанфранко Дзола: Я верю, что футбол может выступать в качестве формы терапии

Бывший наставник «Челси» Джанфранко Дзола поделился мнением о возможном возобновлении чемпионата Италии.

- Футбол может помочь нам снова обрести себя, потому что это спорт, который доставляет радость. Когда возникает неопределенность, это приводит к страху и риску экономического краха, не только в спорте. Я верю, что футбол может выступать в качестве формы терапии, потому что это повышает ваше настроение. Это не просто символическое возобновление, а возвращение к нормальной жизни. Мы соскучились по футболу, - цитирует Дзолу Corriere dello Sport.

Ранее стало известно, что футболистам клубов серии А разрешили вернуться к полноценным тренировкам с 18 мая.

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