Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла в гостях «Айнтрахт»

В составе гостей голами отметились Алассан Плеа (1-я минута), Марку Тюрам (7) и Рами Бенсебаини (73, пен.), у хозяев поля отличился Андре Силва (81).
После этой игры «Боруссия» набрала 52 очка и поднялась на третью строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Айнтрах» с 28 очками расположился на 13-м месте.
В следующем туре «Боруссия» на своем поле встретится с «Байер», а «Айнтрахт» на выезде сыграет против «Баварии».
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