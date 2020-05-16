Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла в гостях «Айнтрахт» - Советский спорт
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16 мая 2020 21:23Футбол

Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла в гостях «Айнтрахт»

Футболисты «Айнтрахта» проиграли «Боруссии» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Германии со счетом 1:3.

В составе гостей голами отметились Алассан Плеа (1-я минута), Марку Тюрам (7) и Рами Бенсебаини (73, пен.), у хозяев поля отличился Андре Силва (81).

После этой игры «Боруссия» набрала 52 очка и поднялась на третью строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Айнтрах» с 28 очками расположился на 13-м месте.

В следующем туре «Боруссия» на своем поле встретится с «Байер», а «Айнтрахт» на выезде сыграет против «Баварии».

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