Бэйл не заинтересован в переходе в «Ньюкасл» Нападающий «Реала» Гарет Бэйл не намерен переходить в «Ньюкасл» этим летом.

Как сообщает AFP, Бэйл не заинтересован в переезде в Ньюкасл по завершении нынешнего сезона

Ранее сообщалось, что новые владельцы «Ньюкасла» включили Бэйла в список приоритетных трансферов. Переговоры не начинались, но отмечалось, что валлийцу могут предложить контракт сопоставимый с его зарплатой в Мадриде.