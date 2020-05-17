«Манчестер Юнайтед» будет вынужден заплатить 80 миллионов фунтов за переход Грилиша Руководство «Астон Виллы» не намерено снижать цену за трансфер атакующего полузащитника Джека Грилиша.

Как сообщает Mirror, «Манчестер Юнайтед» будет вынужден заплатить 80 миллионов фунтов стерлингов за звезду «Астон Виллы» этим летом, вне зависимости от того, будет ли его нынешний клуб понижен в ранге.

«Манкунианцы» надеялись заработать на возможном понижении «Астон Виллы» по итогам сезона и подписать Грилиша за меньшую сумму, но теперь это маловероятно. Более того, как отмечает издание, в случае «Вилла» останется в премьер-лиге на следующий сезон, то сама будет стремиться к тому, чтобы хавбек остался в команде на следующий сезон.

Напомним, что Грилиш перешел в «Астон Виллу» из «Ноттс Каунти» в мае 2014 года за 250 тысяч евро. С тех пор хавбек провел за клуб 177 матчей и записал на свой счет 24 забитых мяча и 31 голевую передачу. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30,5 миллиона евро.