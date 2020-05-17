Погба близок к подписанию контракта с «Ювентусом»

По информации L'Equipe, «Ювентус» близок к повторному подписанию Погба и в настоящее время изо всех сил пытается завершить сделку с «Манчестер Юнайтед».
Как отмечает издание, чтобы снизить цену за переход полузащитника, туринский клуб намерен использовать Адриан Рабьо, который ранее заявил о своем желании продолжить карьеру в английском клубе.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» вряд ли сможет позволить покупку 27-летнего французского полузащитника, чья стоимость оценивается порталом transfermarkt в 80 миллионов евро.
Отметим, что Погба уже выступал за итальянский клуб с 2012 по 2016 годы, выиграв с командой четыре чемпионата Италии (2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16) и два Кубка страны (2014/15, 2015/16).
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