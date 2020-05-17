Мещеряков анонсировал уход из «Локомотива» восьми футболистов - Советский спорт
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17 мая 2020 10:00ФутболСергеев Иван

Мещеряков анонсировал уход из «Локомотива» восьми футболистов

Председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков рассказал о трансферных планах после замены Юрия Семина на Марко Николича на посту главного тренера.

«Совет директоров оценивал много факторов: экономические, организационные, технические, вирусологические, - заявил Мещеряков порталу Sportbox.ru - Понимаем, что скоро наступят очень тяжелые времена, придется затянуть пояса... Мы не сможем позволить себе покупать одновременно Гжегожа Крыховяка и Жоау Мариу. Из команды уйдут восемь игроков. Нужно будет строить новую команду. По максимуму использовать внутренние резервы».

Мещеряков добавил, что со всеми футболистами, контракты которых истекают 30 июня, трудовые отношения будут продлены до фактического окончания сезона-2019/20. Напомним, что 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России. Матчи пройдут с 21 июня по 22 июля. За восемь туров до конца «Локомотив» занимает второе место. С 1 июня к обязанностям главного тренера красно-зеленых приступит 40-летний сербский специалист Николич. Его приход на место Семина вызвал бурю негодования среди экспертов и болельщиков, которые потребовали отставки Мещерякова и генерального директора «Локо» Василия Кикнадзе.

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