Григорий Иванов: Если ребята решат продолжать чемпионат, мы на два месяца продлим с ними контракты Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о продлении соглашений с игроками команды, срок действия которых истекает 30 июня.

- Если ребята изъявят желание продолжать чемпионат, мы на два месяца продлим с ними контракты. Пока мы на эту тему не общались, многих ребят еще нет в команде, - цитирует Иванова ТАСС. Напомним, что в пятницу исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России, приостановленный 17 марта.