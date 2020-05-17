Григорий Иванов: Если ребята решат продолжать чемпионат, мы на два месяца продлим с ними контракты - Советский спорт
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17 мая 2020 13:10Футбол

Григорий Иванов: Если ребята решат продолжать чемпионат, мы на два месяца продлим с ними контракты

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о продлении соглашений с игроками команды, срок действия которых истекает 30 июня.

- Если ребята изъявят желание продолжать чемпионат, мы на два месяца продлим с ними контракты. Пока мы на эту тему не общались, многих ребят еще нет в команде, - цитирует Иванова ТАСС.

Напомним, что в пятницу исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России, приостановленный 17 марта.

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