Сергей Семак: Хотелось бы видеть Кокорина в «Зените»

- Вы знаете, что руководством была достигнута договоренность об аренде до конца сезона. Сейчас, надеюсь, наше руководство вернется к этому вопросу. У меня, как тренера, естественно, есть желание видеть Сашу в нашей команде. У Саши, насколько я знаю, тоже есть желание играть в «Зените», - приводит слова Семака «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что после возобновления чемпионата России Кокорин продолжит выступления за «Сочи».
Напомним, что на заседании исполкома РФС, которое состоялось в пятницу, 15 мая, было принято решение возобновить сезон-2019/20 с 21 июня. Согласно решению организации в связи с текущей эпидемической обстановкой все оставшиеся встречи сезона пройдут при пустых трибунах. Чемпионат России был прерван 17 марта после 22 туров. На момент приостановки сезона «Зенит» лидировал в турнирной таблице РПЛ, на девять очков опережая «Локомотив» и «Краснодар».
Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия Загитову оставили в сборной и дали шанс вернуться. Но только в этом году Исполком ФФККР утвердил список кандидатов в сборную России на следующий сезон. В него вошла Алина Загитова, прервавшая карьеру минувшей зимой. 16.05.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег Алексей Сафонов: Чем больше игроков уйдет из «Локомотива», тем выгоднее Николичу Бывший агент Артема Дзюбы прокомментировал заявление председателя совета директоров «Локо» Анатолия Мещерякова о том, что ряды вице-чемпионов России покинут восемь футболистов. 17.05.2020 13:20 Футбол Григорьевская Юлия Бог шельму метит. No Semin, No Party После увольнения из «Локомотива» Юрия Семина у руководителей клуба начинаются непростые времена. 17.05.2020 07:52 Футбол Кузнецов Дмитрий И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег Девочки, не ссорьтесь! Как повздорили Тарасова и Роднина и как нам помирить их Главный редактор «Советского спорта» – об очередном громком скандале последних суток. 14.05.2020 15:30 Фигурное катание Яременко Николай Депутат Госдумы ставит в пример НХЛ, но предлагает государству финансировать профессионалов КХЛ Хоккейный обозреватель «Советского спорта» вновь призывает государство отказаться от финансирования профессионального спорта. 14.05.2020 18:00 Хоккей Славин Виталий