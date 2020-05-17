Сергей Семак: Хотелось бы видеть Кокорина в «Зените» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что хотел бы видеть в команде нападающего Александра Кокорина.

- Вы знаете, что руководством была достигнута договоренность об аренде до конца сезона. Сейчас, надеюсь, наше руководство вернется к этому вопросу. У меня, как тренера, естественно, есть желание видеть Сашу в нашей команде. У Саши, насколько я знаю, тоже есть желание играть в «Зените», - приводит слова Семака «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что после возобновления чемпионата России Кокорин продолжит выступления за «Сочи».

Напомним, что на заседании исполкома РФС, которое состоялось в пятницу, 15 мая, было принято решение возобновить сезон-2019/20 с 21 июня. Согласно решению организации в связи с текущей эпидемической обстановкой все оставшиеся встречи сезона пройдут при пустых трибунах. Чемпионат России был прерван 17 марта после 22 туров. На момент приостановки сезона «Зенит» лидировал в турнирной таблице РПЛ, на девять очков опережая «Локомотив» и «Краснодар».