«Атлетико» поборется с «Ювентусом» за трансфер Милика «Атлетико» включился в борьбу за центрального нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика.

По информации газеты Corriere dello Sport, «Ювентус», предложивший накануне за 26-летнего форварда сборной Польши 50 миллионов евро, может столкнулся с серьезной конкуренцией за подписание Милика со стороны «Атлетико».

Напомним, что Милик перешел в «Наполи» из «Аякса» в августе 2016 года. С тех пор он провел за неаполитанскую команду 109 матчей и записал на свой счет 46 забитых мячей и пять голевых передач.