Антонио ди Натале: «Лацио» заслуживает скудетто в этом сезоне - Советский спорт
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17 мая 2020 14:32Футбол

Антонио ди Натале: «Лацио» заслуживает скудетто в этом сезоне

Бывший нападающий «Удинезе» Антонио ди Натале считает, что «Лацио» заслуживает чемпионства в этом сезоне.

- Я думаю, что «Лацио» заслуживает скудетто, поскольку они показали, что играют лучше всех и имеют отличного тренера в Симоне Индзаги. «Ювентус», без сомнения, очень сильная команда, но мне больше нравится «Лацио», - цитирует ди Натале Tuttosport.

Напомним, что на момент приостановки сезона в серии А «Лацио» занимал вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, уступая лидирующему «Ювентусу» всего одно очко.

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