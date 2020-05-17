Антонио ди Натале: В следующем сезоне «Интер» сможет бросить вызов «Ювентусу» Бывший нападающий «Удинезе» Антонио ди Натале считает, что «Интер» сможет бросить вызов «Ювентусу» в борьбе за чемпионство, но только на следующий сезон.

- «Интер» сможет бросить вызов «Ювентусу» в следующем сезоне, так как Антонио Конте строит команду, способную побеждать, - цитирует ди Натале Tuttosport. Напомним, что на момент приостановки сезона в серии А «Интер» занимал третью строчку в турнирной таблице чемпионата, уступая лидирующему «Ювентусу» девять очков.