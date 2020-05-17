Сергей Семак: У всех игроков «Зенита» отрицательный результат тестов на коронавирус

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что по результатам тестирования ни у кого из футболистов его команды не было выявлено инфекции COVID-19.
«Сейчас мы занимаемся тестированием игроков на коронавирус, у всех отрицательный результат, слава богу, – рассказал Семак в эфире инстаграма «Матч ТВ». – Начинаем работать в том режиме, как позволяют власти, – индивидуальные тренировки, с соблюдением всех мер предосторожности. Постараемся обезопасить игроков и тренерский штаб, контакт минимальный. Будем заниматься так: тренер, один игрок, по два, если нам разрешат. Будем шаг за шагом двигаться, как только ситуация позволит, в более крупных группах, затем начнем полноценные тренировки. Пока полноценным тренировочным процессом это не назовешь, но это лучше, чем ничего».
Прерванный 17 марта чемпионат России должен возобновиться 21 июня. После 22 туров «Зенит» лидирует, опережая на 9 очков «Локомотив» и «Краснодар».
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