Андрей Червиченко: Если Кокорин вернется в «Зенит», то успокоится и будет наслаждаться ситуацией

«Несмотря на весь талант и потенциал, у Кокорина есть проблема нестабильной успокоенности, - заявил Червиченко «Советскому спорту». - Аренда в «Сочи» его взбодрила, он забивает, потому что хотел доказать, что «Зенит» поступил с ним несправедливо. Но если он вернется в Питер, то опять наступит успокоение – всем всё доказал, все хорошо. В такой ситуации Кокорин снизит к себе требования и будет наслаждаться моментом. И мы увидим того Кококина, который в «Сапсанах» развлекается и людей в барах молотит».
Также Червиченко высказался о перспективах исполнения медицинского протокола в заключительной части РПЛ-2019/20, матчи которой должны возобновиться 21 июня.
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