Андрей Червиченко: Кому суждено подхватить коронавирус, тот и подхватит

«Что касается рисков заражения, единичные случаи, думаю, не должны повлиять, - заявил Червиченко «Советскому спорту». - Раз решили возобновить сезон, значит, надо уже доигрывать. В конце концов, никто от коронавируса не застрахован. Если в каждом случае останавливать игры, тогда проще всем пойти и тихо умереть. Понятно, что вирус еще долго никуда не денется».

Также Червиченко прокомментировал нарушения протокола СOVID-19 в немецкой бундеслиге, где 16 мая некоторые футболисты обнимались и даже целовались при праздновании голов. »Игроки и будут нарушать, - отметил экс-президент «Спартака». - Можно подумать, что если футболисты не обнимутся на поле после забитого мяча, то через полчаса в раздевалке, при условии, что есть кто-то зараженный, остальные не подхватят вирус. Кому суждено подхватить, тот и подхватит».

Напомним, что 15 мая исполком РФС принял решение доиграть в РПЛ-2019/20 заключительные 8 туров. Матчи пройдут с 21 июня по 22 июля. 17 мая Правительство РФ разрешило вернуться из-за границы иностранным игрокам и тренерам премьер-лиги. Также стал известен медицинский протокол проведения матчей РПЛ летом.