Фанаты «Локомотива» соорудили надгробие для Мещерякова и Кикнадзе (фото) Болельщики недовольны решением руководства клуба о расставании с Юрием Семиным.

Фанаты московского «Локомотива» продолжают протестовать против руководства московского клуба, решившего не продевать контракт с 73-летним Юрием Семиным и назначить на должность главного тренера серба Марко Николича.

Возле касс стадиона «Локомотив» появилось импровизированное надгробие с гвоздиками и черно-белыми фотографиями генерального директора Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.

Фото распространили в соцсетях, в том числе и в инстаграме.

Контракт Семина, с которым «Локомотив» 3 раза выиграл чемпионат России и 6 раз Кубок страны, заканчивается 31 мая. 1 июня новым главным тренером станет 40-летний Марко Николич, ранее тренировавший сербский «Партизан» и венгерский «Фехервар».