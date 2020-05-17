«Кельн» сыграл вничью с «Майнцем», ведя 2:0 к 61-й минуте В немецкой бундеслиге продолжается 26-й тур.

Первый воскресный матч чемпионата Германии «Кельн» – «Майнц» завершился с результатом 2:2.

По ходу встречи хозяева вели 2:0. На 6-й минуте Марк Ут реализовал пенальти, а на 53-й Флориан Кайнц забил головой после навеса Доминика Дрекслера.

В заключительные полчаса гости спаслись от поражения. На 61-й свой первый гол в бундеслиге забил нигерийский нападающий «Майнца» Тайво Авоньи, права на которого принадлежат «Ливерпулю». Ну а на 72-й счет сравнял камерунский полузащитник Пьер Кунде, реализовав выход один на один.

«Кельн» занимает 10-е место, набрав 33 очка, а «Майнц» – 15-е (27 очков).

24 мая в рамках следующего 27-го тура состоятся матчи «Майнц» – «РБ Лейпциг» и «Кельн» – «Фортуна».