В Турции уже в июле собираются проводить матчи со зрителями на трибунах - Советский спорт
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17 мая 2020 19:33ФутболШарафудинов Виктор

В Турции уже в июле собираются проводить матчи со зрителями на трибунах

Сезон в турецкой суперлиге должен возобновиться 12 июня.

Президент Федерации футбола Турции Нихат Оздемир рассказал о том, что уже в июле болельщикам могут разрешить посещение матчей национального чемпионата.

«Наша цель – доиграть чемпионат, иначе будет много вопросов, – цитирует Оздемира Corriere dello Sport. – Мы хотим завершить турнир на футбольных полях. Во время подготовки к возобновлению матчей будут часто проводить тестирование на коронавирус. Если будут выявлены случаи заражения, инфицированные COVID-19 отправятся на карантин, а чемпионат продолжится.

Есть страны, ситуация в которых хуже, чем у нас. Сначала будем играть при пустых трибунах, но если все пойдет хорошо, возможно, уже июльские матчи мы проведем со зрителями».

Чемпионат Турции был приостановлен после 26 туров из 34. Соревнования надеются возобновить 12 июня. Набрав по 53 очка, в турнире лидируют «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир». Третье место с 50 очками занимает «Галатасарай».

В Турции зарегистрировано 149 435 случаев заражения коронавирусом (+1 368 за предыдущие сутки). 4 140 человек скончались от последствий инфекции.

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